«Подвесить за причиндалы»: рабочий рассказал, как на него набросилась москвичка из-за 5G

В Москве женщина вооружилась мобильным телефоном и стала снимать рабочего, который устанавливал вышку оператора сотовой связи. После появления ролика в Сети москвичка прославилась на всю страну. Рабочий Виталий рассказал «360», как все происходило и насколько часто бывают такие ситуации.

По словам Виталия, все произошло на улице Рабочей. Там устанавливали новую базовую станцию сотового оператора. Причем, к 5G это не имело никакого отношения. Но москвичка, которая проходила мимо, решила иначе. Она стала снимать рабочих для TikTok и выкрикивать угрозы. Например, называла их «служителями Сатаны» и обещала, что их лица запомнит весь интернет.

Виталий рассказал, что спокойно делал свою работу, когда внезапно услышал крик. Сначала он даже не посмотрел, что происходит: решил не обращать на москвичку внимания. Однако она не унималась, подходила все ближе, чтобы ее было слышно.

«Замечаю, что кто-то стоит лицом прямо в меня в упор. „Гнилые дети“ она кричала, „подвесить нас за причиндалы“, только там погрубее было сказано», — рассказал рабочий.

По словам Виталия, видевшие все это люди просто смеялись над поведением женщины. Но успокоить разбушевавшуюся москвичку никто не спешил.

Виталий добавил, что так и не ответил неожиданной гостье на все ее оскорбления. По его словам, было просто не до этого, он хотел побыстрее выполнить свою работу и уйти домой, к семье.

К тому же, Виталий отметил, что такая ситуация уже не первая. Периодически подходят люди, которые видят в установке любой вышки только 5G и почему-то считают, что это несет угрозу человечеству. Винят они, разумеется, рабочих, которые устанавливают технику.