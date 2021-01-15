Подвал жилого дома загорелся в Петербурге

Сотрудники МЧС с помощью болгарки выпилили дверь, чтобы попасть в задымленное помещение. Из-за густого дыма понадобилось эвакуировать жильцов на первом этаже.

В соцсети предполагают, что возгорание началось из-за поджога. Неизвестные выбили дверь в подвал.

«Первые этажи квартир были сильно задымлены, люди выходили на улицу», — поделились интернет-пользователи.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.