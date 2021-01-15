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    15 января 2021, 19:01

    Подвал жилого дома загорелся в Петербурге

    Алена Макаренко

    Пожар произошел в ночь на 15 января в подвале жилого дома на улице Ткачей в Санкт-Петербурге. Видео появилось во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Невские новости».

    Сотрудники МЧС с помощью болгарки выпилили дверь, чтобы попасть в задымленное помещение. Из-за густого дыма понадобилось эвакуировать жильцов на первом этаже.

    В соцсети предполагают, что возгорание началось из-за поджога. Неизвестные выбили дверь в подвал.

    «Первые этажи квартир были сильно задымлены, люди выходили на улицу», — поделились интернет-пользователи.

    Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.