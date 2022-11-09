Подвал жилого дома загорелся на Ленинградском шоссе в Москве | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 17:47 Подвал жилого дома загорелся на Ленинградском шоссе в Москве Источник «360»: пожар вспыхнул в подвале дома на Ленинградском шоссе в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул в подвале жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах региона. По его данным, открытое горение происходит в здании № 34, корпус 2.

В региональном ГУ МЧС «360» подтвердили данные о пожаре по этому адресу, сообщив, что возгорание уже ликвидировано. Подробностей в ведомстве не сообщили.

Реклама

По информации источника, площадь пожара составила три квадратных метра. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Реклама