Происшествия 11 марта 2024, 17:24 Подвал загорелся в жилом доме на Кронштадской улице в Петербурге

Читать 360tv в

В понедельник, 11 марта, в доме на Кронштадтской улице в Петербурге загорелся подвал. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что очевидцы позвонили дежурному пожарной станции и рассказали о возгорании. На место ЧП незамедлительно прибыли 15 пожарных и три спецмашины.

Реклама

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняются причины.