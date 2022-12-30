Эксклюзив 30 декабря 2022, 23:05 Подвал Московского международного университета загорелся в САО — источник Источник «360»: из подвала Московского международного университета в САО валит черный дым Matt C / Unsplash

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Подвал Московского международного университета загорелся вечером 30 декабря, сообщил источник «360». По его словам, на место происшествия уже отправились пожарные расчеты.

Возгорание произошло в подвале дома 17 на Ленинградском проспекте.

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«В подвале густой черный дым. Предварительно, короткое замыкание», — рассказал источник «360».

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Он добавил, что о случившемся сообщили в МЧС. Спасатели уже выехали на поступивший вызов. Когда они прибыли на место происшествия, в людей в здании уже не было. До приезда помещение покинули два охранника, добавил источник. Он уточнил, что специалисты пока не обнаружили очаг возгорания.

Спустя несколько минут место все же нашли — загорелось одно из подвальных помещений. Пламя распространилось на пяти квадратных метрах. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Ранее днем 30 декабря на Живописной улице в Москве случились два пожара. Сначала загорелась квартира на пятом этаже в доме 38, корпус 1, а затем - в доме 5 корпус 3. Спасатели справились с возгоранием и эвакуировали одного человека.