Подвал гостиницы «Золотое кольцо» загорелся во Владимире

19 февраля во Владимире произошел пожар. Там загорелась гостиница «Золотое кольцо». Об этом сообщил «Царьград».

Здание расположено по адресу улица Чайковского, дом 27. В тушении пожара были задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Когда спасатели прибыли на место происшествия, жильцов уже эвакуировали. Всего из дома вывели 197 человек. Среди них 20 человек персонала и 12 детей. Информации о погибших и пострадавших не поступало.