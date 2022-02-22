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    22 февраля 2022, 02:54

    Подвал гостиницы «Золотое кольцо» загорелся во Владимире

    Арина Бобкова

    19 февраля во Владимире произошел пожар. Там загорелась гостиница «Золотое кольцо». Об этом сообщил «Царьград».

    Здание расположено по адресу улица Чайковского, дом 27. В тушении пожара были задействованы 45 человек и 13 единиц техники. Когда спасатели прибыли на место происшествия, жильцов уже эвакуировали. Всего из дома вывели 197 человек. Среди них 20 человек персонала и 12 детей. Информации о погибших и пострадавших не поступало.