«Подумали, дом рушится». Пьяный водитель погрузчика разгромил подъезд и несколько машин под Пермью

Водитель погрузчика разгромил подъезд и припаркованные машины в Добрянке Пермской области. Жильцы думали, что здание сейчас разрушится, а мужчина всего-навсего приревновал жену к двум собутыльникам, утверждают собеседники «360». Деталями злополучной ночи поделились с «360» соседи местного дебошира.

Илья Катаев рассказал, что 21-летний молодой человек приревновал свою жену к двум мужчинам, которые распивали с ней в подъезде. Поэтому пришел разбираться со своими соперниками. Молодой человек сел за руль погрузчика и начал все громить. Начал он с подъезда, потому что в нем сидела супруга. А потом ездил туда-сюда, задел много машин и направился в сторону аллеи. Затем дебошир уехал за Добрянку и улетел в кювет.

Пока не известно, пострадали ли женщина и ее знакомые.

«Он, как говорят, хороший мужчина. Работяга. В 21 год у него уже семья, дети. Ничего о нем не говорят плохого», — отметил Катаев.

Мама рассказала ему, что правонарушитель много работал в последнее время. «Может быть, еще устал, а тут еще вот это творится. Видимо, разозлился, напился и начал все громить», — добавил Катаев.

Пенсионерка Надежда Петросян сама не видела ночной бунт водителя погрузчика.

«Говорят, шумно было. Правильно, если все это улетело, тут же блоки», — пересказала она слова очевидцев.

Пожилая женщина видела во «ВКонтакте» информацию про пять пострадавших машин, но сейчас во дворе стоит только одна такая.

А Татьяна Порохина оказалась свидетельницей ЧП.

«Лежала, смотрела телевизор, слышу грохот. Обрадовалась, думала, наконец чистят дороги. В окно-то выглянула, а уже машины поволок за собой — одну, вторую и с разгона побыстрее сюда», — вспомнила она.

Было очень страшно, казалось, что он сейчас, может, заедет и в подъезд и просто разнесет все общежитие. Он был неадекватный, его ездили ловили экипажи, даже кто-то из соседей Татьяна Порохина жительница Добрянки.

Пять машин пострадало. Человек, который первым выбежал и начал все фотографировать, не получил травм — успел отбежать. По словам Порохиной, целью водителя были не машины, а подъезд.

Сейчас дебошир находится в полиции. Он пока не объяснился — отсыпался в отделении.

Гузалия Файсханова рассказала, что сильный удар раздался в первом часу ночи. Однако к тому времени все крыльцо уже было разрушено.

«Первое, что подумали, — у нас дом рушится», — поделилась она эмоциями.

Стены обрушены, кирпичи вывалились, добавила женщина. Она пока не знает, будет ли администрация ремонтировать разрушенный подъезд.

По словам Евгения Демидова, удар был внезапный, а потом по всему дому разошлась вибрация.

«Выглянули и увидели, как водитель разносит наш подъезд в клочья, до атомов», — рассказал молодой человек.