Женщина рассказала, что в 18 часов поехала с коллегами на корпоратив.

Мы едем, шутим, и внезапно раздаются выстрелы, как салют. Я говорю: «Ой, салют на Красной площади дают, наверно, в честь нас». Мы посмеялись. Троллейбус резко сдает назад, открывает двери, и все бегут. очевидец

Перед тем как выбежать из троллейбуса, женщина заметила будку КПП около здания спецслужбы. Один постовой был ранен и лежал около будки, второй подползал к нему.

Около 18:00 19 декабря у здания ФСБ на Лубянской площади мужчина устроил стрельбу по силовикам. В результате погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек попали в больницы, сообщили в Минздраве. Один из раненых — гражданское лицо, уточнил Следственный комитет.

Мотивы поступка стрелка пока неизвестны.