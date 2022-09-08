Подтопленными остались почти 200 домов в Приморье — МЧС | 360°

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Подтопленными остались почти 200 домов в Приморье — МЧС

МЧС Приморья сообщило об эвакуации 96 человек из затопленных районов

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Более 180 домов в 19 населенных пунктах Приморья оказались в воде из-за дождевого паводка. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

«В настоящее время в 19 населенных пунктах 10 муниципальных образований подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков», — сказано в сообщении.

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Также повреждены 26 мостов.

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В ведомстве добавили, что переливы наблюдаются на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта.

Спасатели эвакуировали 96 человек из затопленных районов. Представители МЧС добавили, что в четверг на реках края отмечается повсеместное прохождение дождевого паводка.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прошедший по Приморскому краю тайфун «Хинамнор» приведет к значительному усилению ветра.

Приморье

МЧС РФ

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