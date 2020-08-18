Подтопление дворов образовалось в ЯНАО из-за строительства нового септика

«Вот сделали септик кое-как и все… Закончили. А стало еще хуже, затопило прилежащую территорию сильнее, чем было», — написал Станислав Сэротэтто, автор видео.

Жители соорудили мостики, по которым переходят огромные лужи, образовавшиеся во дворах. Некоторые дома теперь находятся на «островах».

По словам Станислава Сэротэтто, данная ситуация началась около трех лет назад, когда происходило строительство новых септиков. Через год один из них стал тонуть.

«Этим летом септик вытащили и под него положили плиты. Начали засыпку и на этом все остановилось. На данный момент вода прибыла вновь и затопило еще больше», — рассказал автор видеоролика.

Комментарий властей Панаевска по данному вопросу получить не удалось.