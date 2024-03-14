Происшествия 14 марта 2024, 10:49 «Подтягиваются танки». Коц сообщил об отражении атаки на погранпост Сподарюшино Военкор Коц: идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино, подтягиваются танки Ministry of Defense of Ukraine

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На границе Белгородской области продолжаются новые атаки. О ходе боестолкновения сообщил в Telegram военкор Александр Коц со ссылкой на данные непосредственного участника боя.

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино», — указал источник Коца.

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По его информации, противник находится в 50 метрах, забрасывает российских бойцов гранатами. Кроме того, к месту подтягиваются танки, БМП Bradley. Работает авиация и реактивные системы залпового огня.

«В населенном пункте Козинки — напротив Великой Писаревки — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой», — добавил военкор.

Коц подчеркнул, что обстановка напряженная. Отражение атаки продолжается, сейчас идет стрелковый бой.

«Наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий „Хунзах“, и штормы, и Минобороны», — заключил он.

Официально эти данные подтверждены не были. Губернатор региона не публиковал информацию о боестолкновении у границ области. Также информацию об этом пока не предоставляли в Минобороны.