Подсудимый выпрыгнул из окна здания ГСУ МВД в Москве

Мужчина выпрыгнул из окна здания ГСУ МВД в Москве перед очной ставкой. Пострадавшего госпитализировали, пишет Telegram-канал «112».

По неподтвержденным данным, мужчину обвинили в мошенничестве. По решению суда он находился под домашним арестом.

Перед очной ставкой следователи оставили его в коридоре. Внезапно фигурант дела прыгнул в окно на четвертом этаже. С травмами его доставили в больницу.

Telegram-канал «Подъем» опубликовал фото с места события.

На опубликованном снимке видно, что на земле перед зданием лежит мужчина в джинсах и темной кофте. Рядом стоит человек в костюме и смотрит вверх. Оттуда, вероятно, выпал пострадавший.

Официальных комментариев от столичного главка МВД пока не поступило.