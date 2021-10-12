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    12 октября 2021, 14:46

    Подсудимый выпрыгнул из окна здания ГСУ МВД в Москве

    112: из окна здания ГСУ МВД в Москве выпрыгнул подсудимый.

    Дамир Матюхин

    Мужчина выпрыгнул из окна здания ГСУ МВД в Москве перед очной ставкой. Пострадавшего госпитализировали, пишет Telegram-канал «112».

    По неподтвержденным данным, мужчину обвинили в мошенничестве. По решению суда он находился под домашним арестом.

    Перед очной ставкой следователи оставили его в коридоре. Внезапно фигурант дела прыгнул в окно на четвертом этаже. С травмами его доставили в больницу.

    Telegram-канал «Подъем» опубликовал фото с места события.

    На опубликованном снимке видно, что на земле перед зданием лежит мужчина в джинсах и темной кофте. Рядом стоит человек в костюме и смотрит вверх. Оттуда, вероятно, выпал пострадавший.

    Официальных комментариев от столичного главка МВД пока не поступило.