Эксклюзив 21 декабря 2022, 19:05 «Подставил мальчика». Бабушка сломавшего нос учителю химии школьника вступилась за внука Бабушка девятиклассника рассказала подробности драки с учителем химии в московской школе РИА «Новости»

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Ученик девятого класса школы № 2089 в Москве напал на преподавателя химии после сделанного замечания. Бабушка подростка рассказала в беседе с «360», что драку подстроили.

«Все это было задумано: сам [учитель] прятался от камеры, а мальчика подставил», — отметила женщина.

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Она подчеркнула, что сама педагог и хорошо понимает, что учитель должен уметь выяснить отношение с учеником словами, а не переходить на кулаки.

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«Это хулиганство. На то он и педагог, что должен не руками, а словами воздействовать на ребят, пользоваться у них авторитетом», — отметила бабушка школьника.

Пожилая москвичка обратила внимание, что конфликт начался из-за того, что внук опаздывал на урок и побежал не по той школьной лестнице. Педагог догнал его, схватил за руку и за портфель. Женщина уточнила, что ребенок до сих пор шокирован происшедшим.

На вопрос, будут ли девятиклассника переводить в другую школу, бабушка призналась, что не она решает этот вопрос, а родители.

«Но я считаю, что не внук должен уходить, а педагог, который не может найти общий язык с детьми», — заключила женщина.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки заявили «360», что сделают все возможное для урегулирования ситуации.