Эксклюзив 06 февраля 2023, 07:36 Подсобка «Пятерочки» сгорела в бизнес-центре на севере Москвы Подразделения МЧС потушили пожар в подсобном помещении магазина на севере Москвы

Читать 360tv в

Утром 6 февраля загорелось подсобное помещение продуктового магазина, который находится в подвале бизнес-центра на севере Москвы. Охранник вызвал спасателей, и огонь потушили на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал, рассказал источник «360».

В 05:37 поступил вызов из административного здания на улице Смольной. Охранник бизнес-центра рассказал, что из подвала одного из двух зданий, в котором находится продуктовый магазин «Пятерочка», шел густой черный дым. Спасатели выехали на место и увидели, что загорелась подсобка. Огонь потушили на площади пяти квадратных метров, никто не пострадал.

Реклама

На востоке Москвы в ночь на 6 февраля произошли два крупных пожара. В девятиэтажке на улице Сталеваров потушили огонь на площади 25 квадратных метров, одного человека передали врачам. В 22-этажном доме на улице Вешняковская загорелся диван. Из квартиры вынесли двух человек, спустя полчаса они скончались.

Реклама