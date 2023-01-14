Эксклюзив 14 января 2023, 13:20 «Подруга потеряла дочку и плакала». Жительница Ржева спасла детей из пожара после взрыва газа Жительница Ржева Петросян рассказала «360», как спасала детей из пожара после взрыва газа Пресс-служба Следственного комитета

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Гаяне Петросян, жительница Ржева Тверской области, где произошел взрыв газа в многоэтажке, помогла вывести детей из горящего дома. Молодая женщина считает, что на ее месте так поступил бы каждый, призналась она «360».

«Тем более дети, тем более мои дети и подруги тоже, сами понимаете… Я там давно живу, с закрытыми глазами могу в свой подъезд спуститься, подняться, а было дымно, гарью пахло, я с закрытыми глазами просто это и делала», — вспомнила Гаяне.

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По ее словам, ее квартира находится на пятом этаже. После взрыва у них с подругой закрылась дверь, и открыть ее самостоятельно они не могли. Снизу повалил дым, женщины кричали, прося о помощи.

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«Пришли двое мужчин, пожарные. Один взял моего ребенка, второго ребенка я взяла сама. Я выходила из квартиры последней. Когда вышла на улицу, то увидела, что остальных детей нет. Я вышла, увидела, что моя подруга плачет и говорит, что нет детей, нет дочки», — продолжила Гаяне.

Тогда она оставила старшего ребенка, вернулась в горящий дом и стала кричать: «Где дети?!» Потом мужчина вышел с ее младшим ребенком, а потом другой отдал ей дочь подруги.

«Они, может быть, зашли в соседнюю квартиру, где меньше гарью пахло, переждали и только потом уже выходили, а я вот перехватывала», — заметила женщина.

Курил в квартире и был глуховат

После случившегося Гаяне пошла к сестре, живущей в соседнем доме, оставила там детей, а сама периодически возвращалась к своему дому «на разведку». По ее словам, кроме того, что заблокировалась дверь и в коридоре местами отлетела штукатурка, с ее квартирой ничего не случилось.

«Вот второй и третий этажи серьезно пострадали. Подо мной женщина, тоже с ребенком, была дома, их вообще спасатели из окон снимали, потому что у них две двери заблокировалась», — поделилась Гаяне.

«Рано или поздно все мы должны были ожидать подобного, потому что в этом возрасте такой человек, мне кажется, не должен был находиться один», — отметила Гаяне.

По ее словам, одна из соседок, тоже пожилая, приносила мужчине продукты. Вероятно, приходили и из соцзащиты. Была ли у мужчины где-то семья, Гаяне не знает.