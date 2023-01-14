14 января 2023, 13:20
«Подруга потеряла дочку и плакала». Жительница Ржева спасла детей из пожара после взрыва газа
Жительница Ржева Петросян рассказала «360», как спасала детей из пожара после взрыва газа
Гаяне Петросян, жительница Ржева Тверской области, где произошел взрыв газа в многоэтажке, помогла вывести детей из горящего дома. Молодая женщина считает, что на ее месте так поступил бы каждый, призналась она «360».
«Тем более дети, тем более мои дети и подруги тоже, сами понимаете… Я там давно живу, с закрытыми глазами могу в свой подъезд спуститься, подняться, а было дымно, гарью пахло, я с закрытыми глазами просто это и делала», — вспомнила Гаяне.
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По ее словам, ее квартира находится на пятом этаже. После взрыва у них с подругой закрылась дверь, и открыть ее самостоятельно они не могли. Снизу повалил дым, женщины кричали, прося о помощи.
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«Пришли двое мужчин, пожарные. Один взял моего ребенка, второго ребенка я взяла сама. Я выходила из квартиры последней. Когда вышла на улицу, то увидела, что остальных детей нет. Я вышла, увидела, что моя подруга плачет и говорит, что нет детей, нет дочки», — продолжила Гаяне.
Тогда она оставила старшего ребенка, вернулась в горящий дом и стала кричать: «Где дети?!» Потом мужчина вышел с ее младшим ребенком, а потом другой отдал ей дочь подруги.
«Они, может быть, зашли в соседнюю квартиру, где меньше гарью пахло, переждали и только потом уже выходили, а я вот перехватывала», — заметила женщина.
Курил в квартире и был глуховат
После случившегося Гаяне пошла к сестре, живущей в соседнем доме, оставила там детей, а сама периодически возвращалась к своему дому «на разведку». По ее словам, кроме того, что заблокировалась дверь и в коридоре местами отлетела штукатурка, с ее квартирой ничего не случилось.
«Вот второй и третий этажи серьезно пострадали. Подо мной женщина, тоже с ребенком, была дома, их вообще спасатели из окон снимали, потому что у них две двери заблокировалась», — поделилась Гаяне.По данным СУ СК по региону, на месте происшествия нашли тело 67-летнего мужчины. По словам собеседницы «360», он жил на втором этаже. Еле ходил, выпивал, курил прямо в квартире и был глуховат — любил запереться дома и очень громко слушать телевизор или музыку.
«Рано или поздно все мы должны были ожидать подобного, потому что в этом возрасте такой человек, мне кажется, не должен был находиться один», — отметила Гаяне.
По ее словам, одна из соседок, тоже пожилая, приносила мужчине продукты. Вероятно, приходили и из соцзащиты. Была ли у мужчины где-то семья, Гаяне не знает.
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