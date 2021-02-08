В Москве подруга одного бойца ММА покончила с собой в свой день рождения. Но перед этим она избила своего партнера кружкой.

По данным «Московского комсомольца», происшествие случилось на съемной квартире в одном из домов на улице Муравской на северо-западе столицы.

В тот день женщина праздновала свое 39-летие. В квартире собрались знакомые спортсмена и самой именинницы. В какой-то момент между бойцом и его подругой произошел конфликт. В результате женщина ударила его по голове кружкой.

Некоторое время гости были заняты травмой спортсмена, а после они обнаружили его девушку на улице мертвой. По предварительной версии, это было самоубийство. По данному факту полиция проводит проверку.

В середине января в Купине в Новосибирской области нашли тело 26-летнего участкового. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Известно, что до случившегося мужчина поссорился с супругой. Тем не менее следователи проверят обстоятельства смерти участкового. Ведется доследственная проверка.