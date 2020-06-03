03 июня 2020, 19:08
Подросток застрелил друга во время охоты в НАО
В Ненецком автономном округе произошел несчастный случай. 12-летний подросток вместе с приятелем охотился на гусей, но вместо птицы он случайно выстрелил в друга. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
Инцидент произошел 2 июня. Подросток выстрели в голову приятелю в тундре в нескольких километрах от поселка Усть-Кара.
«По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем подросток причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому», — пояснили в ведомстве.