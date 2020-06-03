Подросток застрелил друга во время охоты в НАО

Инцидент произошел 2 июня. Подросток выстрели в голову приятелю в тундре в нескольких километрах от поселка Усть-Кара.

«По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем подросток причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому», — пояснили в ведомстве.