Подросток залез на цистерну и его ударило током в Анапе

По данным издания, молодой человек получил 35% ожогов тела. Его госпитализировали. Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Проводится проверка.

Накануне в Темрюке 18-летний парень спас женщину из горящего здания. Он нашел лестницу и спустил пострадавшую со второго этажа. Она не могла держаться за перекладины, так как у нее сильно обгорели руки.