29 апреля 2020, 22:25
Подросток залез на цистерну и его ударило током в Анапе
В Анапе 16-летнего подростка ударило током, когда он залез на вагон-цистерну грузового поезда. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте СК.
По данным издания, молодой человек получил 35% ожогов тела. Его госпитализировали. Следователи опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Проводится проверка.
Накануне в Темрюке 18-летний парень спас женщину из горящего здания. Он нашел лестницу и спустил пострадавшую со второго этажа. Она не могла держаться за перекладины, так как у нее сильно обгорели руки.