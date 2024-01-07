Происшествия 07 января 2024, 13:12 Подросток-закладчик попытался ослепить полицейских в Хабаровске Shot: закладчик распылил на полицейских перцовый баллончик в Хабаровске

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Подросток-закладчик распылил перцовый баллончик на сотрудников полиции во время задержания в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, молодому человеку 17 лет, он учится в одном из колледжей Хабаровска.

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Полицейские обратили внимание на юношу на территории гаражного кооператива на Ремесленной улице. Парень вел себя подозрительно и озирался по сторонам.

Правоохранителям сначала назвал не свое, а выдуманное имя. А когда полицейские попросили добровольно сказать, есть ли при нем запрещенные вещества, выхватил из кармана перцовый баллончик и распылил его в лицо стражам порядка.

После этого студент попытался скрыться, но его быстро догнали и в наручниках доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что при себе у закладчика было 139 свертков. Из содержимое направили на экспертизу. Полицейским потребовалась помощь врачей: в больнице у них диагностировали химические ожоги слизистой глаз.