07 января 2024, 13:12
Подросток-закладчик попытался ослепить полицейских в Хабаровске
Shot: закладчик распылил на полицейских перцовый баллончик в Хабаровске
Подросток-закладчик распылил перцовый баллончик на сотрудников полиции во время задержания в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника канала, молодому человеку 17 лет, он учится в одном из колледжей Хабаровска.
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Полицейские обратили внимание на юношу на территории гаражного кооператива на Ремесленной улице. Парень вел себя подозрительно и озирался по сторонам.
Правоохранителям сначала назвал не свое, а выдуманное имя. А когда полицейские попросили добровольно сказать, есть ли при нем запрещенные вещества, выхватил из кармана перцовый баллончик и распылил его в лицо стражам порядка.
После этого студент попытался скрыться, но его быстро догнали и в наручниках доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что при себе у закладчика было 139 свертков. Из содержимое направили на экспертизу. Полицейским потребовалась помощь врачей: в больнице у них диагностировали химические ожоги слизистой глаз.
Наркотики
Полиция
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