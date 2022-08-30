Подросток закидал камнями мать своей возлюбленной в Нижегородской области

В Сергачском районе Нижегородской области полиция задержала 16-летнего подростка, напавшего на мать своей подруги. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, подросток закидал камнями женщину из-за того, что та не разрешила своей 15-летней дочери гулять с молодым человеком.

В результате случившегося мать девушки увезли в больницу с пробитым лбом и поврежденным носом.