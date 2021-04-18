Подросток за рулем набитой людьми машины врезался в дерево в Новочеркасске. Погибли пять человек

В Новочеркасске Ростовской области подросток сел за руль автомобиля, в который набились люди, и въехал в дерево. Погибли пять человек. Один выжил, его отвезли в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, транспортным средством управлял несовершеннолетний водитель 2007 года рождения. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В полиции уточнили, что ДТП произошло 18 апреля, в районе 04:30, в Новочеркасске. Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 в Машиностроительном переулке. Правоохранительные органы сейчас устанавливают личности погибших и пострадавшего.

По данным Telegram-канала Life Shot, в салоне машины в момент ДТП находились шесть человек. Погибли три парня и две девушки. За рулем был 14-летний подросток. Информации о причине аварии пока нет.