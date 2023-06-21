21 июня 2023, 15:03
Подросток за рулем легковушки врезался в электроопору в Свердловской области
Несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля врезался в линию электропередачи в Нижней Туре Свердловской области. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, подросток решил быстро добраться на машине до своей бабушки. Он взял ключи от иномарки и сел за руль, после чего врезался в электроопору.
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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
ДТП
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