Подросток за рулем автомобиля врезался в иномарку в Приморье

Серьезное ДТП произошло на пляже в бухте Бойсмана в Приморье. Подросток, который управлял внедорожником, врезался в иномарку. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал primorye_online.

За рулем Toyota Kluger находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением и врезался в Nissan Note. В результате вторая иномарка сильно пострадала. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.