15 августа 2022, 14:36
Подросток за рулем автомобиля врезался в иномарку в Приморье
Серьезное ДТП произошло на пляже в бухте Бойсмана в Приморье. Подросток, который управлял внедорожником, врезался в иномарку. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал primorye_online.
За рулем Toyota Kluger находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением и врезался в Nissan Note. В результате вторая иномарка сильно пострадала. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.