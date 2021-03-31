Подросток вытащил из проруби тонущую девочку в Красноярске

В понедельник, 29 марта, подросток Александр Клименко вытащил из проруби тонущую девочку в Красноярске. Перед появлением школьника за оказавшимся в опасности ребенком наблюдали взрослые мужчины, но ничего не предприняли, написал сайт kp.ru.

Когда 16-летний Клименко увидел девочку, то без лишних сомнений побежал спасать ее. Он вытащил из проруби ребенка, дрожавшего от холода. Мать Александра рассказала, что когда ее сын вернулся домой, то на пороге сообщил: «Мама, я спас ребенка, вытащил из проруби!». Позже семья нашла видео, снятое городскими камерами, на котором было зафиксировано произошедшее.

В полиции начали проверку. Мужчин, наблюдавших за тем, как тонул ребенок, сейчас ищут. Парня собираются поблагодарить за неравнодушие и находчивость.