Подросток выпал из угнанного болотохода во время полицейской погони. Видео

Группа подростков из Владимирской области угнала болотоход у отца одного из ребят. Дети попытались скрыться на нем от полиции — один из пассажиров выпал из транспортного средства прямо на ходу. ГИБДД начала административное расследование.

Гонки на болотоходе устроили вечером 17 июля в деревне Демидово под Гусь-Хрустального района. Его хозяином оказался отец одного из подростков.

Сотрудники ДПС заметили транспортное средство и решили его остановить. При виде полицейских водитель совершил несколько резких маневров, проигнорировал законное требование инспекторов и скрылся в лесу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Владимирской области.

Езду подростков сняли на видео. Один из них при резком повороте вылетел из транспортного средства и упал на обочину. За медицинской помощью никто из детей не обращался.

Личности находившегося за рулем болотохода и его пассажиров установили быстро. Все ребята оказались несовершеннолетними. По факту случившегося в ГИБДД назначили административное расследование.

К административной ответственности могут привлечь 16-летнего водителя болотохода, а также его родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.