Подросток вынес из горящего дома в Татарстане маленьких братьев

Одноэтажный деревянный частный дом загорелся в селе Большие Полянки Алексеевского района рано утром 19 ноября. Четырнадцатилетний Иван Павлинов услышал сигнализацию и проснулся.

Выйти через дверь уже было нельзя — ее заблокировал огонь. Тогда подросток разбил окно и вынес через него своих братьев — 10-летнего мальчика и семилетних близнецов. Во время пожара взрослых не было дома — мать ушла на работу.

Спасатели МЧС потушили пожар в 07:52. Дом сильно выгорел, частично провалилась крыша.

Источник фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

Теперь в Татарстане собирают средства на строительство нового жилья для семьи Павлиновых, сообщило «Татар-информ». Дело контролирует глава района Сергей Демидов. Пока что погорельцы перебрались в дом старшей дочери Ольги — тоже многодетной матери.