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    19 ноября 2020, 20:12

    Подросток вынес из горящего дома в Татарстане маленьких братьев

    Алена Макаренко

    Подросток спас из полыхающего дома в Татарстане трех маленьких братьев. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
    Подросток вынес из горящего дома в Татарстане маленьких братьев

    Одноэтажный деревянный частный дом загорелся в селе Большие Полянки Алексеевского района рано утром 19 ноября. Четырнадцатилетний Иван Павлинов услышал сигнализацию и проснулся.

    Выйти через дверь уже было нельзя — ее заблокировал огонь. Тогда подросток разбил окно и вынес через него своих братьев — 10-летнего мальчика и семилетних близнецов. Во время пожара взрослых не было дома — мать ушла на работу.

    Спасатели МЧС потушили пожар в 07:52. Дом сильно выгорел, частично провалилась крыша.

    Подросток вынес из горящего дома в Татарстане маленьких братьев | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

    Теперь в Татарстане собирают средства на строительство нового жилья для семьи Павлиновых, сообщило «Татар-информ». Дело контролирует глава района Сергей Демидов. Пока что погорельцы перебрались в дом старшей дочери Ольги — тоже многодетной матери.