Подросток впал в кому после ссоры с продавцом в Новосибирске

По данным следствия, днем 12 декабря двое несовершеннолетних катались на сноубордах рядом с магазином «Краски» на улице Каменской. В это же время из магазина вышел продавец и начал прогонять подростков. После он схватил одного из них за одежду и столкнул с лестницы.

Юноша потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг. Пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«По данному факту СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратове задержали 53-летнего педагога лицея, которого заподозрили в убийстве женщины и ее маленькой дочери. После подозреваемая забрала банковскую карту погибшей и ювелирные украшения.