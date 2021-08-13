Подросток внезапно умер во время игры на улице в Волгоградской области

В Волгоградской области 13 августа во время игр на улице скончался 13-летний подросток. Как сообщило издание «Городские вести», все произошло на глазах других детей.

Вместе с ребенком в тот момент находились его двоюродный брат и приятель. Дети катались на велосипедах в городе Михайловке. Внезапно подросток ощутил недомогание.

«В какой-то момент подросток почувствовал себя плохо, а прекратив движение, потерял сознание», — рассказали в СУ СКР по региону.

Товарищи мальчика вызвали скорую. Врачи оперативно прибыли на место и стали оказывать подростку помощь, но оказались бессильны. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. Что именно произошло с мальчиком, будет выясняться в ходе судмедэкспертизы.

Ранее ребенок в Курске пострадал из-за стрельбы из пневматики. Мальчик играл во дворе, когда автовладелец начал обстреливать его из окна. Оказалось, мужчина подумал, что подросток может угрожать его припаркованному автомобилю. Сам ребенок пояснил, что даже не смотрел в сторону машины, просто стоял и разговаривал с другом.