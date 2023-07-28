Эксклюзив 28 июля 2023, 16:05 Подросток вместе с друзьями избил любовника матери в Ярославле. Драка попала на видео Источник «360»: группа подростков избила мужчину в Дзержинском районе Ярославля

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Группа подростков избила мужчину во дворе одного из домов в Дзержинском районе Ярославля. Причиной стал конфликт пострадавшего с одним из юношей, сообщил источник «360».

СМИ писали, что подростки якобы чуть не забили мужчину, поскольку он отказался дать им прикурить. По словам знакомого с ситуацией источника, на самом деле все было не так.

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Пострадавший находился дома у любовницы, где у него случился конфликт с ее сыном. Ссора переросла в драку.

После потасовки мужчина направился домой. Однако подросток не успокоился и позвал друзей. Вместе с товарищами он набросился на любовника матери прямо на улице.

Избиение пострадавшего попало на видео с камеры наблюдения. В драке участвовали семь подростков, наиболее активно мужчину били пятеро. Они повалили его на землю и пинали ногами, а в конце бросали что-то похожее на бутылку с водой, целясь в голову.

Ранее другой житель Ярославля погиб после конфликта с подростком в маршрутке. Молодой человек ударил оппонента ногой, из-за чего тот стукнулся головой о твердый предмет и скончался.