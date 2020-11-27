Подросток в Саратове выпил алкоголь и умер

По данным сайта «Дни.ру», признаков насильственной смерти на теле нет. Правоохранители выясняют причины произошедшего инцидента.

«По результатам будет дана оценка действиям законных представителей, должностных лиц органов системы профилактики», — рассказали в ведомстве.