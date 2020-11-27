27 ноября 2020, 12:32
Подросток в Саратове выпил алкоголь и умер
17-летний молодой человек умер в Саратове во время распития алкогольных напитков с друзьями. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным сайта «Дни.ру», признаков насильственной смерти на теле нет. Правоохранители выясняют причины произошедшего инцидента.
«По результатам будет дана оценка действиям законных представителей, должностных лиц органов системы профилактики», — рассказали в ведомстве.