Происшествия 26 мая 2023, 19:38 Подросток в Москве сбежал из дома, так как не хотел ехать на дачу Shot: полиция третьи сутки ищет шестиклассника, сбежавшего из дома в Рассказовке Фото Н.Селиверстова / РИА «Новости»

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Тринадцатилетний мальчик ушел из дома в Рассказовке в среду, 24 мая. Перед этим он поссорился с матерью, которая заставляла его ехать на дачу, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, подросток планировал провести свободное время дома, играя в компьютерные видеоигры и гуляя с друзьями на улице. Но родители хотели отвезти его на дачу. Завязался конфликт, после которого ребенок сбежал из дома.

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В тот же день родственники обратились с заявлением в полицию. Пока поиски не дали результатов. Школьник специально не взял с собой телефон, поэтому отследить его местоположение невозможно, уточнил Shot.