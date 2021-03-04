Подросток в Москве пережил падение с 17-го этажа. СМИ пишут, он скрывался от полиции после секса в подъезде

Подросток в Москве пережил падение с 17-го этажа, сообщил «360» источник в экстренных службах. По словам собеседника, парень отделался ушибами, сотрясением и черепно-мозговой травмой.

По данным СМИ, парень спасался от полиции. Вышедший из квартиры на лестницу пенсионер увидел там 15-летнюю внучку голой с 14-летним одноклассником. Мужчина вызвал полицию. Пенсионер подумал, что одноклассник насиловал девочку, сообщил официальный Telegram РИА «Новости».

Как написал Lifе Shоt, он затащил подростков в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицейских. Когда они приехали, мальчик испугался и пытался сбежать через окно. Юноша упал в сугроб, и поэтому выжил.