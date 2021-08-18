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    18 августа 2021, 09:54

    Подросток в Красноярске погиб от удара током на заброшенном заводе

    Наза Салех Захи

    Школьник 11 лет погиб из-за удара током на заброшенном заводе в Красноярске. По факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    По данным следствия, 5 августа мальчик вместе с 14-летним приятелем отправился на территорию бывшего судоремонтного завода, который находится на улице Складская в Красноярске.

    Школьники хотели собрать провода и подошли к трансформаторной подстанции, которая находилась под напряжением. Мальчики сломали запирающее устройство на входном проеме и зашли в помещение подстанции. Одного из подростков в после соприкосновения с трансформатором ударило током. Он скончался на месте.

    Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.