Подросток в Краснодаре попытался сбежать из школы через окно и получил травму

Двое 13-летних подростков в Краснодаре попытались сбежать с уроков из окна второго этажа школы. В результате один из них сломал ногу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Уточняется, что прогул урока был единственной мотивацией такого поступка. Сейчас один из школьников находится в больнице.

На учете ни один из ребят не состоял. Правоохранители проводят проверку данного происшествия.