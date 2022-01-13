Подросток в Керчи соврал о нападении на школу из-за неприязни к одноклассникам

Учащийся одной из керченских школ организовал рассылку в соцсети о грядущем вооруженном нападении. Но оказалось, что девятиклассник просто соврал, передало РИА «Новости».

При этом сотрудники ФСБ по обязанности осмотрели здание школы и прилегающую территорию. Ни взрывчатки, ни оружия найдено не было. Подростка задержали, он признал свою вину. Причиной такого поступка, по данным следствия, стала «острая неприязнь к учащимся и преподавательскому составу учебного заведения».

Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Утром 17 октября 2018 года, 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в Политехническом колледже в Керчи. Жертвами стали 20 человек, еще 67 были ранены. После этого встал вопрос об ужесточении правил выдачи разрешения на оружие и требований к охране образовательных учреждений. Спецслужбы стали активнее проводить работу по предотвращению таких происшествий.