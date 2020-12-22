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    22 декабря 2020, 20:32

    Подросток в Израиле напал на полицейских и был убит

    Дарья Морозова

    Семнадцатилетний подросток открыл огонь по полицейским в Иерусалиме. После он попытался скрыться, но был убит. Об этом сообщил Пятый канал.

    По данным сайта «Дни.ру», инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В результате один из полицейских был ранен.

    Ранее жители одного из многоквартирных домов в подмосковной Истре что-то не поделили друг с другом, и, когда закончились аргументы, начали звучать выстрелы. В конфликте пострадали три человека.