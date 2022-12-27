Происшествия 27 декабря 2022, 12:38 Подросток в Дагестане застрелил своего знакомого из ружья Прокуратура Дагестана: 14-летний подросток случайно застрелил 15-летнего знакомого

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Днем 26 декабря в Кизилюрте 14-летний подросток застрелил своего 15-летнего знакомого, рассказали в пресс-службе прокуратуры Дагестана. В ведомстве уточнили, что мальчик получил смертельное ранение из охотничьего ружья, сообщил сайт mk.ru.

Подростки находились в квартире. Один из них открыл отцовский сейф и достал оттуда охотничье ружье. Мальчик случайно выстрелил в своего товарища. Тот от полученных ранений умер.

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В республиканской прокуратуре организовали проверку после смерти подростка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство взяло расследование происшествия на контроль.

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Ранее 16-летний подросток в Красноярском крае пробрался на территорию садоводческого товарищества. Молодой человек проник в один из домов и выкрал охотничье ружье. После этого он решил угнать припаркованную недалеко машину. За этим его обнаружил владелец автомобиля. Злоумышленник открыл по нему огонь — мужчина умер в больнице. Подростка задержали, следователи возбудили несколько уголовных дел.