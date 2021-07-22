Подросток утонул во время купания в Забайкалье

Подросток утонул в искусственном водоеме села Ильинка (Забайкальский край). Об этом сообщил «Царьград».

Это произошло в понедельник, 19 июля. 17-летний молодой человек проплыл несколько метров, однако неожиданно начал тонуть. Местные жители попытались помочь парню, но сделать этого не удалось, передали «Дни.ру».

Следователи Читинского отдела СУ СКР возбудили уголовное дело. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Полицейские предполагают, что причиной послужило безответственное отношение взрослых. Молодой человек без взрослых не смог оценить риски купания.