Подросток утонул во время игры в догонялки в Тюменской области

Под Тюменью около деревни Кутырева в речке Емец утонул 15-летний школьник. Мальчик играл в воде в догонялки. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

По версии следствия, четверо подростков без сопровождения взрослых пришли на берег реки. Они купались и решили поиграть в догонялки. Во время игры один из школьников потерял равновесие, упал и оказался на глубине.

Друзья пытались помочь тонущему, но тот быстро ушел под воду. Вытащить тело погибшего на берег удалось лишь спасателям.

В причинах и обстоятельствах гибели подростка разбираются следователи. Они опрашивают очевидцев и родных утонувшего. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.