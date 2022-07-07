Подросток утонул в реке в Ростовской области

Подросток утонул во время купания в реке рядом с поселком Сосны в Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт Donday.ru.

Трое молодых людей 5 июля отправились купаться в неприспособленное для этого место. Они прыгали в воду с расположенной рядом скалы. В какой-то момент 14-летнему парню стало плохо. Товарищи оставили его отдыхать наверху, а сами продолжили прыгать. Вскоре момент подростки не обнаружили своего друга. Они обратились за помощью к спасателям, которые достали из воды его тело.