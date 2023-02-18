18 февраля 2023, 18:11
Подросток утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы
Источник «360»: 14-летний подросток утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы
Школьник утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы. Подростку было 14 лет. Об этом сообщил «360» источник. Обстоятельства его гибели установит столичная прокуратура.
«Подросток утонул в Привольном пруду. Спасатели достали из воды школьника, но спасти его не удалось», — рассказал источник.
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Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели мальчика, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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Правоохранители предварительно установили, что подросток вышел на лед водоема на улице Привольной и провалился. Самостоятельно выплыть мальчик не смог. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, школьник умер на месте происшествия.
Дети
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