Эксклюзив 18 февраля 2023, 18:11 Подросток утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы Источник «360»: 14-летний подросток утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Школьник утонул в Привольном пруду на юго-востоке Москвы. Подростку было 14 лет. Об этом сообщил «360» источник. Обстоятельства его гибели установит столичная прокуратура.

Фото: прокуратура Москвы Фото: прокуратура Москвы Фото: прокуратура Москвы Фото: прокуратура Москвы

«Подросток утонул в Привольном пруду. Спасатели достали из воды школьника, но спасти его не удалось», — рассказал источник.

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Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели мальчика, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Правоохранители предварительно установили, что подросток вышел на лед водоема на улице Привольной и провалился. Самостоятельно выплыть мальчик не смог. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, школьник умер на месте происшествия.