Подросток утонул в Кемеровской области

Подросток из Прокопьевска провалился в траншею с водой и утонул. В его смерти обвиняют мастера цеха теплоэнергетической компании. Об этом сообщил «Царьград».

В июле в городе проходили строительные работы — между многоэтажками копали траншею. Но в какой-то момент работы приостановили. 59-летний сотрудник цеха не проконтролировал, является ли место вокруг траншеи безопасным. В результате туда провалился 17-летний подросток. Спасти его не удалось, ребенок утонул.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки», — заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.