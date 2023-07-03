Происшествия 03 июля 2023, 04:49 Подросток утонул в карьере в Ленобласти — СМИ «Известия»: 13-летний мальчик утонул в карьере на территории СНТ в Ленобласти РИА «Новости»

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Тринадцатилетний мальчик утонул в карьере на территории СНТ «Северная жемчужина» в Ленинградской области. Об этом сообщил источник «Известий».

Прибывшие на место врачи увидели бездыханного мальчика на берегу. Из воды его достали товарищи, с которыми он пришел на карьер.

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«Вызвали скорую, сначала сами пытались откачать, потом — врачи. Медики почти 40 минут его реанимировали, но ничего не получилось», — рассказал источник издания.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, они опросили свидетелей для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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