Подросток утонул в Амурской области

Городская прокуратура Тындинского района Амурской области проверит обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, утонувшего при попытке переплыть реку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Вечером 3 июля несовершеннолетний вместе с другом купался в реке в городе Тында. В какой-то момент он решил переплыть водный объект, однако его унесло течением.

Тело ребенка найдено, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Приамурья.

Следователи установили, берег не был оборудован и предназначен для купания. Правоохранители дадут оценку законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и выяснят, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.

Согласно информации прокуратуры, семья погибшего не находится на учете в специализированных органах и является благополучной.