Подросток утонул в аквапарке в Кирове

В аквапарке «Дружба» в Кирове утонул одиннадцатилетний мальчик. Когда подростку понадобилась помощь, рядом не было ни родителей, ни сотрудников комплекса.

В аквапарке «360» отказались говорить подробности произошедшего, сказав, что пока ничего не известно. По данным Следственного комитета, мальчик утонул около 17:00 1 июля. В связи с этим завели уголовное дело по статье 238 часть 2 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть».

В прокуратуре сообщили, что 11-летний мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка. Ведомство начало проверку, в ходе которой даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию и соблюдение безопасных условий нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка.

В Нижнем Новгороде в июне посетители пляжа оттащили утопленника в тенек, накрыли пакетом и продолжили отдыхать недалеко от трупа 23-летннего иранского студента, сообщала «Газета.ru».