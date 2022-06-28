Подросток утонул на турбазе в Пензенской области после выпускного

Следственный комитет Пензенской области завел уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего выпускника во время празднования окончания школы на турбазе. Подозреваемым по делу проходит его одноклассник, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

«Установлено, что днем 26 июня 2022 года подросток утонул в водоеме на базе отдыха недалеко от станции Никоново Городищенского района. По предварительным данным, несовершеннолетний оказался в воде в результате неосторожных действий 18-летнего одноклассника, при этом подросток плавать не умел… Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Подростки отмечали окончание школы после официального выпускного на турбазе, отдых организовали родители. Подросток утонул на реке Сура в месте, где не был организован пляж, и глубина достигала пяти метров. Трагедия случилась на глазах одноклассников, они не смогли вытащить юношу из воды. Подоспевшие на помощь отцы и охранники не смогли отыскать подростка в воде. Водолазы обнаружили тело погибшего мальчика на следующий день. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Детский омбудсмен задалась вопросом, кто контролировал нахождение подростков на базе, знали ли организаторы о водоеме. Она отметила, что нужно законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей.