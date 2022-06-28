Подросток утонул на турбазе в Пензенской области после выпускного
Празднование окончания школы на турбазе в Пензенской области окончилось гибелью подростка
Следственный комитет Пензенской области завел уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего выпускника во время празднования окончания школы на турбазе. Подозреваемым по делу проходит его одноклассник, сообщили в региональном управлении СК РФ.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
«Установлено, что днем 26 июня 2022 года подросток утонул в водоеме на базе отдыха недалеко от станции Никоново Городищенского района. По предварительным данным, несовершеннолетний оказался в воде в результате неосторожных действий 18-летнего одноклассника, при этом подросток плавать не умел… Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.
Подростки отмечали окончание школы после официального выпускного на турбазе, отдых организовали родители. Подросток утонул на реке Сура в месте, где не был организован пляж, и глубина достигала пяти метров. Трагедия случилась на глазах одноклассников, они не смогли вытащить юношу из воды. Подоспевшие на помощь отцы и охранники не смогли отыскать подростка в воде. Водолазы обнаружили тело погибшего мальчика на следующий день. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
Детский омбудсмен задалась вопросом, кто контролировал нахождение подростков на базе, знали ли организаторы о водоеме. Она отметила, что нужно законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей.