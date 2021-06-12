Подросток утонул на праздновании окончания 9 класса в Ленобласти

Подросток утонул на вечеринке в честь окончания девятого класса в поселке Токсово Всеволожского района в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ленобласти.

Ученики одной из школ в Калининском районе Санкт-Петербурга праздновали окончание школы в частном доме. Ночью они решили искупаться в водоеме на территории участка. Однако один из них, 16-летний подросток, утонул.

Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте ЧП работают следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, которые выясняют причины произошедшего. Во время поиска из водоема достали тело подростка.