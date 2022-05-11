11 мая 2022, 13:10
Подросток устроил стрельбу в одном из дворов Сургута. Его задержали
Жителей одного из домов на улице Ивана Захарова напугал подросток, который устроил стрельбу из страйкбольного автомата. Оружие приняли за настоящее. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.
Патрульная машина прибыла на место происшествия после звонка жителей дома. Подозреваемый вместе с другом попытался покинул двор на автомобиле вместе со своим приятелем, однако его удалось задержать. Против 17-летнего мальчика завели административное дело по факту стрельбы из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах. Теперь ему грозит штраф до 50-ти тысяч рублей и конфискация оружия и боеприпасов.