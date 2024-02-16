Происшествия 16 февраля 2024, 13:57 Подросток устроил смертельную аварию в Ростове-на-Дону

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На 2-й Краснодарской улице в ночь с 12 на 13 февраля произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД Ростова-на-Дону.

По предварительной информации, 17-летний подросток сел за руль снятого с учета Mercedes. С ним также решили прокатиться трое его друзей. Однако водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Несовершеннолетняя девочка-пассажир погибла на месте. Сидевший за рулем подросток и двое других его друзей получили травмы. Проводится проверка.

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