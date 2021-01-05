Подросток устроил смертельную аварию с поездом в Архангельской области

Несовершеннолетний на машине врезался в поезд на станции Шалакуша в Архангельской области. Он сбежал с места ДТП и оставил в автомобиле раненого пассажира, который потом умер от травм в больнице. Следователи завели уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК России, авария произошла ночью 5 января. Подросток выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, который ехал из Котласа в Архангельск.

Он скрылся с места аварии и оставил в машине пострадавшего пассажира 2003 года рождения. Позже парень, несмотря на усилия врачей, умер от травм в больнице.

Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения». Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Следователи уже осмотрели место смертельного ДТП. Они продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.